Да или нет? Если нет объясните почему... 1.Что с возу упало, то пропало. Это не падал?? с возу. Следовательно, не пропадало. 2.Согласно гражданскому законодательству РФ прекращение обязательства по требованию одной из сторон ...

Обществознание

Да или нет? Если нет объясните почему... 1.Что с возу упало, то пропало. Это не падал?? с возу. Следовательно, не пропадало. 2.Согласно гражданскому законодательству РФ прекращение обязательства по требованию одной из сторон невозможно. 3. Бухгалтерская прибыль фирмы больше выручки фирмы. 4. Основным негосударственным элементом политической системы являются политические партии.

Автор: Гость