Да или нет? Если нет объясните почему... 1.Что с возу упало, то пропало. Это не падал?? с возу. Следовательно, не пропадало. 2.Согласно гражданскому законодательству РФ прекращение обязательства по требованию одной из сторон ...

Обществознание
Да или нет? Если нет объясните почему... 1.Что с возу упало, то пропало. Это не падал?? с возу. Следовательно, не пропадало. 2.Согласно гражданскому законодательству РФ прекращение обязательства по требованию одной из сторон невозможно. 3. Бухгалтерская прибыль фирмы больше выручки фирмы. 4. Основным негосударственным элементом политической системы являются политические партии.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бессмысленно требовать возврата утраченного, ушедшего. Говорящмй обычно хочет показать, что смирился с утратой, считает бесполезным сожалеть о ней, или советует другому поступить подобным образом - не жалеть, не вспоминать.
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