Чему научился Робинзон во время странствий ещё до последнего своего приключения? Помогите, пожалуйста

Гость: Гость:

Сначала он растерялся, упал в отчаяние, но потом обдумал свое положение и понял, что сидеть без дела нельзя. Путешественник забрал из разбитого корабля все, что могло понадобится, выстроил себе жилье, научился ловить рыбу и охотиться на птиц. Робинзон Крузо все время совершенствовало свой быт - приручил коз, чтобы иметь мясо, когда закончится порох, сиял зерно, овладевал разными ремеслами. Он все время настойчиво работало, и это помогало ему одолевать чувство одинокости. Например, частокол, которым огородил все свое жилье, отважный моряк строил почти год. Робинзон многому научился на острове, например, добывать и поддерживать огонь, делать свечи из козьего жира. Ещё Крузо смог прокормить себя, например, делая сыр и масло из козьего молока. Герой пробует делать посуду из глины, мебель, усовершенствует свой дом. Он научился на острове обрабатывать шкуры, плести корзины, возделывать землю, выращивать зерно, печь хлеб.