16 целых 3/13-6 целых 8/13
Математика
16 целых 3/13-6 целых 8/13
Ответ(ы):
Гость:
16 3/13 - 6 8/13=10 3/13-8/13=9 8/13
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Все натуральные числа от 1 до 100 разбили на две группы-четные и нечетные.можно ли определить в какой из групп сумма всех цифр больше?
Обществознание
Да или нет? Если нет объясните почему... 1.Что с возу упало, то пропало. Это не падал?? с возу. Следовательно, не пропадало. 2.Согласно граждан...
Литература
Чему научился Робинзон во время странствий ещё до последнего своего приключения? Помогите, пожалуйста