Все натуральные числа от 1 до 100 разбили на две группы-четные и нечетные.можно ли определить в какой из групп сумма всех цифр больше?
Математика
Все натуральные числа от 1 до 100 разбили на две группы-четные и нечетные.можно ли определить в какой из групп сумма всех цифр больше?
Ответ(ы):
Гость:
Достаточно рассмотреть первый десяток 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 Нечетных сумма - 25 Четных сумма - 30 также будет и от 1 до 100 В группе четных чисел сумма будет больше
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