Все натуральные числа от 1 до 100 разбили на две группы-четные и нечетные.можно ли определить в какой из групп сумма всех цифр больше?

Математика

Все натуральные числа от 1 до 100 разбили на две группы-четные и нечетные.можно ли определить в какой из групп сумма всех цифр больше?

Автор: Гость