Найди периметр квадрата площадь которого равна 81 см2.

Математика
Найди периметр квадрата площадь которого равна 81 см2.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
81÷4=20.5 (см) 1 сторона  20.5×4=81 (см)-P Ответ:Р=81см 
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