Задание 1 Какому термину соответствует следующее определение: целенаправленный процесс и достигнутый результат воспитания и обучения человека, усвоение им определённой суммы знаний, умений и навыков? Запишите ответ: ________...

Обществознание

Задание 1 Какому термину соответствует следующее определение: целенаправленный процесс и достигнутый результат воспитания и обучения человека, усвоение им определённой суммы знаний, умений и навыков? Запишите ответ: __________________________________________ Задание 2 Соотнесите общемировые тенденции развития системы образования и их содержание. Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 1) внимание школы, педагогов обращено к личности учащегося, его интересам, запросам, индивидуальным особенностям 2) использование новых современных технологий обучения, телекоммуникационных сетей глобального масштаба 3) формирование способности и готовности к постоянному самообразованию, переобучению 4) массовое распространение образования, доступность его для разных слоёв населения 5) повышение роли общественных дисциплин в образовательном процессе __ демократизация __ непрерывность __ гуманизация __ гуманитаризация __ компьютеризация Задание 3 Образование, получаемое в специальных учреждениях, в науке принято называть __________________ . Составьте слово из букв: УТИЫЬИНОЛСЦНАТИМН -gt; __________________________________________ Задание 4 Поставьте в правильном порядке ступени образования. Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа: __ среднее общее образование __ детский сад __ университет __ начальное образование __ колледж __ общее основное образование Задание 5 Согласны ли вы с утверждением, что школа сглаживает социальное неравенство в обществе? Выберите один из 2 вариантов ответа: 1) Нет 2) Да Задание 6 Сколько классов необходимо закончить для получения общего основного образования? Запишите число: ___________________________ Задание 7 Соотнесите исторические этапы развития общества и модели образования. Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 1) главенствующая роль церкви в системе образования 2) главный принцип обучения - "Делай, как я!" 3) личностно-развивающее, опережающее образование 4) введение всеобщего обязательного образования детей 5) главная задача школы - формирование всесторонне развитого гражданина государства __ первобытное общество __ античное общество __ средневековое европейское общество __ индустриальное общество __ современное общество Задание 8 Вставьте в предложение пропущенное слово. В системе образования Российской Федерации выделяют три основные части: основное, _________________ и дополнительное. Запишите ответ: __________________________________________ Задание 9 Что можно считать достоинстом образования, получаемого в специальных учреждениях? Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 1) соответствие получаемых знаний непосредственным потребностям личности 2) создание целостной картины мира 3) достоверность получаемых знаний 4) личный интерес как главный мотив получения знаний 5) системность получаемых знаний Задание 10 О введении всеобщего начального образования в СССР было объявлено: Выберите один из 4 вариантов ответа: 1) в 1930 г. 2) в 1917 г. 3) в 1926 г. 4) в 1932 г.

Автор: Гость