Пожелания мальчикам на 23 февраля
Право
Пожелания мальчикам на 23 февраля
Ответ(ы):
Гость:
Мы нарядно оделись: прически, юбчонки, Чтобы вас с 23-м поздравить, мальчонки! Чтоб раскрасить помадой вам милые лица, Чтобы в праздник мужской вам помочь веселиться!Дорогие мальчонки вы наши родные, Будьте вечно счастливые и озорные! Нам нужны только вы — каждый день, каждый час, Поздравляем, мальчишки, всех с праздником вас!
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