Пожелания мальчикам на 23 февраля

Гость: Гость:

Мы нарядно оделись: прически, юбчонки, Чтобы вас с 23-м поздравить, мальчонки! Чтоб раскрасить помадой вам милые лица, Чтобы в праздник мужской вам помочь веселиться!Дорогие мальчонки вы наши родные, Будьте вечно счастливые и озорные! Нам нужны только вы — каждый день, каждый час, Поздравляем, мальчишки, всех с праздником вас!