Расстояние между двумя пунктами автомобиль проехал за 4 часа со скоростью 60 км/ч. с какой скоростью автомобиль вернулся обратно, если на обратный путь он затратил 5 ч ?

Математика

Расстояние между двумя пунктами автомобиль проехал за 4 часа со скоростью 60 км/ч. с какой скоростью автомобиль вернулся обратно, если на обратный путь он затратил 5 ч ?

Автор: Гость