Используя числа каждой тройки составь возможные уравнения 149, 343, 492; 64, 8, 512

Математика
Используя числа каждой тройки составь возможные уравнения 149, 343, 492; 64, 8, 512
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2-ая тройка: 149, 343, 492 х + 149 = 492        х + 343 = 492        492-х =343      х = 149+343 х = 492 - 149         х = 492 - 343         х =492-343      х = 492 х = 343                   х = 149                    х = 149 -------------------------------------------------------------------------------- 3-ья тройка: 64,8,512 64*х = 512        512 : х = 8      8х = 512        х : 64 = 8 64х = 512          х= 512 : 8        х = 64           х = 8 *64 х = 8                    х= 64                                     х = 512
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