Используя числа каждой тройки составь возможные уравнения 149, 343, 492; 64, 8, 512
Математика
Используя числа каждой тройки составь возможные уравнения 149, 343, 492; 64, 8, 512
Ответ(ы):
Гость:
2-ая тройка: 149, 343, 492 х + 149 = 492 х + 343 = 492 492-х =343 х = 149+343 х = 492 - 149 х = 492 - 343 х =492-343 х = 492 х = 343 х = 149 х = 149 -------------------------------------------------------------------------------- 3-ья тройка: 64,8,512 64*х = 512 512 : х = 8 8х = 512 х : 64 = 8 64х = 512 х= 512 : 8 х = 64 х = 8 *64 х = 8 х= 64 х = 512
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