Помогите пожалуйста ! Листорасположение у картофеля .

Биология
Помогите пожалуйста ! Листорасположение у картофеля .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Листорасположение очередное.........
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