Напряжение в цепи переменного тока изменяется по закону u=84,6 sin (200 пt):[B] Определит??:а)максимальное и действующее значения напряжений.б)частоту и период переменного тока.в)Мгновенное значения через t=0,005с

Физика
Напряжение в цепи переменного тока изменяется по закону u=84,6 sin (200 пt):[B] Определит??:а)максимальное и действующее значения напряжений.б)частоту и период переменного тока.в)Мгновенное значения через t=0,005с
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
)  Uм=84,6 В   U=Uм/√2=84,6/1,41=60В б) w=200п*(рад/с)=2*п*v  v=100Гц   T=1/v=0,01с в) U=84,6*sin(200*п*0,005)=0
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