Напряжение в цепи переменного тока изменяется по закону u=84,6 sin (200 пt):[B] Определит??:а)максимальное и действующее значения напряжений.б)частоту и период переменного тока.в)Мгновенное значения через t=0,005с

Физика

Напряжение в цепи переменного тока изменяется по закону u=84,6 sin (200 пt):[B] Определит??:а)максимальное и действующее значения напряжений.б)частоту и период переменного тока.в)Мгновенное значения через t=0,005с

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