Напряжение в цепи переменного тока изменяется по закону u=84,6 sin (200 пt):[B] Определит??:а)максимальное и действующее значения напряжений.б)частоту и период переменного тока.в)Мгновенное значения через t=0,005с
Физика
Напряжение в цепи переменного тока изменяется по закону u=84,6 sin (200 пt):[B] Определит??:а)максимальное и действующее значения напряжений.б)частоту и период переменного тока.в)Мгновенное значения через t=0,005с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
) Uм=84,6 В U=Uм/√2=84,6/1,41=60В б) w=200п*(рад/с)=2*п*v v=100Гц T=1/v=0,01с в) U=84,6*sin(200*п*0,005)=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык