Решите пожалуйста! Вес мальчика 450Н. Длина конька 14 см, ширина 5 см. Какое давление производит мальчик на лед, стоя на двух коньках?
Физика
Решите пожалуйста! Вес мальчика 450Н. Длина конька 14 см, ширина 5 см. Какое давление производит мальчик на лед, стоя на двух коньках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: P = 450 H дл = 14 см = 0,14 м шир =5 см = 0,05 м Найти: р =? Решение: Р = F р = F/S S =2× дл × шир = 2 ×0,14 м × 0,05 м = 2 × 0,007 м² = 0,014 м² р = 450 Н / 0,014 м² = 32 143 Па Ответ: 32 143 Па
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