Решите пожалуйста! Вес мальчика 450Н. Длина конька 14 см, ширина 5 см. Какое давление производит мальчик на лед, стоя на двух коньках?

Физика

Решите пожалуйста! Вес мальчика 450Н. Длина конька 14 см, ширина 5 см. Какое давление производит мальчик на лед, стоя на двух коньках?

Автор: Гость