Нарисовать салютировать желтеть беседовать работать богатеть оборонятся - суффи??с выдели

Русский язык
Нарисовать салютировать желтеть беседовать работать богатеть оборонятся - суффи??с выдели
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Гость:
Ать ать еть ать ать еть я
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