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Народ живший на оби?
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Народ живший на оби?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родственники венгров живут на Оби
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