Наш президент собирается посетить несколько городов с визитами и провести в них различные совещания. Совещания у президента длятся 3 часа. Ему нужно посетить следующие города:Саратов,Омск,Казань,Екатеринбург. Вылетает он из Мос...

Математика

Наш президент собирается посетить несколько городов с визитами и провести в них различные совещания. Совещания у президента длятся 3 часа. Ему нужно посетить следующие города:Саратов,Омск,Казань,Екатеринбург. Вылетает он из Москвы на самолёте,скорость которого 900 км/ч,и ему нужно как можно быстрее вернуться в столицу. Составь последовательность посещений таким образом, чтобы поездка заняла как можно времени. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!!

Автор: Гость