Наша Таня громко плачет уронила в речку мячик тише танечка не плачь не утонет в ре??ке мяч Какое слово дало жизнь другому?
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Наша Таня громко плачет уронила в речку мячик тише танечка не плачь не утонет в ре??ке мяч Какое слово дало жизнь другому?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не утонет или не плачь , сомневаюсь .
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