Наша Таня громко плачет уронила в речку мячик тише танечка не плачь не утонет в ре??ке мяч Какое слово дало жизнь другому?

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Наша Таня громко плачет уронила в речку мячик тише танечка не плачь не утонет в ре??ке мяч Какое слово дало жизнь другому?

Автор: Гость