Назовем число красивым,если оно слева направо "читается"так же,как справа налево.Сколько есть пятизначных красивых чисел,которые делятся на 5?
Математика
Назовем число красивым,если оно слева направо "читается"так же,как справа налево.Сколько есть пятизначных красивых чисел,которые делятся на 5?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55555 наверное если я неошибаюсь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Make questions with have to. Then answer the questions. 1 Do girls in your school have to wear trousers? No, they don't. 1 girls in your school/wea...
Русский язык
Напишите цифрой количество наречий в предложении ... *Я кивнул ему головой и пош??л восвояси вдоль задымившейся реки*.
Математика
Катер проплывает некоторое расстояние по озеру за 6 часов,а по течению реки-за 5 ча??ов.Сколько времени потребуется плоту,чтобы проплыть такое же ...
Русский язык
Снеговая белая туча, огромная, как небо, обтянула весь небосвод- чем выражено слов?? "как", и синтаксический разбор В воздухе высились какие-то б...