Назовем число красивым,если оно слева направо "читается"так же,как справа налево.Сколько есть пятизначных красивых чисел,которые делятся на 5?

Математика

Назовем число красивым,если оно слева направо "читается"так же,как справа налево.Сколько есть пятизначных красивых чисел,которые делятся на 5?

Автор: Гость