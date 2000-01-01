Назовите делимое и делитель,дробь,обратную делителю,и замените деление умножением на дробь,обратную делителю.Вычислите полученное произведение а)1/6:1/2;б)1/3:1/6;в)3/7:6/7;г)8/9:4/3д)15/16:10/24;е)15/17:25/34;ж)32/75:48/25;з)3...

Математика
Назовите делимое и делитель,дробь,обратную делителю,и замените деление умножением на дробь,обратную делителю.Вычислите полученное произведение а)1/6:1/2;б)1/3:1/6;в)3/7:6/7;г)8/9:4/3д)15/16:10/24;е)15/17:25/34;ж)32/75:48/25;з)38/74:19/100;и)1/2:2;к)2/5:3;л)3:1/2;м)8:4/5
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Делимое-1/6, делитель-1/2. Дробь, обратная делителю-2/1. 1/6×2/1=2/6=1/3. б)Делимое-1/3, делитель-1/6. Дробь, обратная делителю-6/1. 1/3×6/1=6/3=2. в)Делимое-3/7, делитель-6/7. Дробь,обратная делителю- 7/6. 3/7×7/6=3/6=1/2. г)Делимое-8/9, делитель-4/3. Дробь, обратная делителю-3/4. 8/9×3/4=8/12=2/3. д)Делимое-15/16, делитель-10/24. Дробь, обратная делителю-24/10. 15/16×24/10=2целых1/4. е)Делимое-15/17, делитель-25/34. Дробь, обратная делителю-34/25. 15/17×34/25=1целая1/5. ж)Делимое-32/75, делитель-48/25. Дробь, обратная делителю-25/48. 32/25×25/48=2/3. з)Делимое-38/74, делитель-19/100. Дробь,обратная делителю-100/19. 38/74×100/19=100/37. и)Делимое-1/2, делитель-2. Дробь, обратная делителю-1/2. 1/2×1/2=1/4. к)Делимое-2/5, делитель-3. Дробь, обратная делителю-1/3. 2/5×1/3=2/15. л)Делимое-3, делитель-1/2. Дробь, обратная делителю-2/1 или 2. 3×2=6. м)Делимое-8, делитель-4/5. Дробь, обратная делителю-5/4. 8×5/4=10.
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