Назовите названия городов, являющихся столицами княжеств в 12 веке.
История
Назовите названия городов, являющихся столицами княжеств в 12 веке.
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Смоленск, Рязань, Чернигов, Владимир-Волынский, Галич, Владимир-на-Клязьме, Новгород, Тверь, Новгород-Северский
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