Назовите основные трудности в деятельности ученых раннего нового времени

История
Назовите основные трудности в деятельности ученых раннего нового времени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну тут играет роль церковь и её колосальное влияние на жизнь человека,вот представьте если вам однажды кто то скажет что наша земля-это треугольник...вы естественно не поверите вас учили другому,а в религии вообще нет понятия космоса,значит если они не поверят религии,они и дальше перестанут в неё верить,такой же прием и с теорией Дарвина.
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