Назовите особенности внешнего и внутренего строения рыб. связанные с водным обра??ом жизни
Математика
Назовите особенности внешнего и внутренего строения рыб. связанные с водным обра??ом жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внешнее это чешуя жабры и плавники внутренние это пузырь строение скелетоа и жабры
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