Назовите особенности внешнего и внутренего строения рыб. связанные с водным обра??ом жизни

Математика
Назовите особенности внешнего и внутренего строения рыб. связанные с водным обра??ом жизни
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внешнее это чешуя жабры и плавники внутренние это пузырь строение скелетоа и жабры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет 8 разделить на 2=
Ответить
Английский язык
Напиши, что ты хотел бы и чего не хотел бы есть на завтрак, обед, ужин. (Таблица) I'd like I wouldn't like breakfast__________ lunch______...
Ответить
Математика
Как решить примеры.подскажите первый пример решили .15-7=15-(5+2)=(15-5)-2=8.еще три надо .14-7,14-6,14-5.в таком же порядке
Ответить
Математика
Решите уравнение :0,2умножить х=0,16
Ответить
Литература
Написать отзыв на рассказ «Кусака»
Ответить