Написать отзыв на рассказ «Кусака»

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Леонид Андреев - замечательный писатель, автор многих рассказов, близких детям по теме. Например: «Петька на даче», «Гостинец», «Кусака» и другие. Одна из черт характера, которой должен обладать добрый человек, по мнению Л. Андреева, -- бережное отношение к животным. Андреев подчеркивает искренность в общении с ними детей, в отличие от равнодушия взрослых. Проблему отношений между людьми и животными Андреев ставит в своём рассказе «Кусака». Он был назван по кличке главной героини произведения. Темой рассказа «Кусака» является история бездомной собаки, которая в своей жизни не видела ни ласки, ни любви. Это наполнило её злобой. Но потом собака поселилась на одной из дач, на которую весной приехала хорошая семья. Они приласкали собаку, дали ей имя - Кусака, но потом бросили. Рассказ заканчивается всего одной фразой: «Собака выла…» Идея этого рассказа в том, что плохое отношение к животным ведет к такому же равнодушию по отношению к людям. Не случайно поэтому в рассказе появляется эпизод с дурачком Илюшкой. Люди, способные на предательство четвероногого любимца, на жестокое обращение с ними, могут также поступать со своими близкими, друзьми. Подтверждает это эпизод в начале рассказа, в котором говорится о пьяном человеке. Он ударил собаку на улице, а потом прихошёл домой и избил свою жену. Главными героями произведения являются собака Кусака и девочка Леля. В первой части рассказа Кусака ещё бездомная собака, её никто не любит: «Она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу». Во второй части собака знакомится с Лелей, постепенно привыкает к людям и совершенно меняется. От еды шерть Кусаки залоснинилась. Она стала ленивой и ласковой, поняла, что «если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами: у нее отняли ее непримиримую злобу». Леля тоже очень хорошая девочка, она приласкала Кусаку, не обиделась на собаку за то, что та её когда-то укусила. Леля была против того, чтобы оставлять собаку одну на даче, но её мама не разрешила взять Кусаку, ведь это всего лишь дворняжка. Андреев показывает, что взрослые почти никогда не понимают детей. Рассказ "Кусака" очень похоже на «Муму» И. С. Тургенева, «Каштанку» А. П. Чехова. И во всех этих рассказах собака предстает как верный, добрый и ласковый друг человека, надежный его защитник. Но люди часто предают этого защитника, и собаки горестно воют. Мне очень понравился этот рассказ, он заставил меня ещё раз задуматься над проблемой отношения людей к животным. Мы должны быть более добрыми и ласковыми по отношению к ним, ведь они нам доверяют.