На урале проявляется не только ... зональность но и ... поясность

География
На урале проявляется не только ... зональность но и ... поясность
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Гость:
Географическая зональноть высотная поясность
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