Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания и высота которого равны 1,5 см. Найдите объём пораллелепипеда.

Гость: Гость:

Получается что цилиндр касается всех ребер прямоугольника. 1) радиус*2 = 3 (для двух ребер) 2) боковое ребро будет равно 1,5 из-за перп.прямых в пр-ве 3)по формуле вычисляем 3*3*1,5 = 13,5