Помогите пожалуйста!Сколько будет 5(квадратных)дм25(квадратных)см:25 см?
Математика
Помогите пожалуйста!Сколько будет 5(квадратных)дм25(квадратных)см:25 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5дм(кв.) 25см(кв.)= 525см(кв.). 525см:25см=21
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