Отметь слово,в котором нужно проверять гласний звук в корне Вода речка день

Русский язык
Отметь слово,в котором нужно проверять гласний звук в корне Вода речка день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода провер сл водный.
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