В новом фильме в сцене боя снимались 96 человек.только шестая часть из них были кин??артистами,а остальные студентами.Сколько было студентов? Помогите записать краткую запись(условие задачи) и решение
Математика
В новом фильме в сцене боя снимались 96 человек.только шестая часть из них были кин??артистами,а остальные студентами.Сколько было студентов? Помогите записать краткую запись(условие задачи) и решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96/6=16 - киноартисты 96 - 16 = 80 - студенты Ответ: 80 студентов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
мотоциклист выехали из одного места в разные стороны один ехал со скоростью 54 кил??метров час ,а второй со скоростью 65 километров в час, Сколько ...
Окружающий мир
Геометрия
Найти углы равнобедренного треугольника, если угол при основании в 3 раза меньше внешнего угла, смежного с ним.