В новом фильме в сцене боя снимались 96 человек.только шестая часть из них были кин??артистами,а остальные студентами.Сколько было студентов? Помогите записать краткую запись(условие задачи) и решение

Математика

В новом фильме в сцене боя снимались 96 человек.только шестая часть из них были кин??артистами,а остальные студентами.Сколько было студентов? Помогите записать краткую запись(условие задачи) и решение

Автор: Гость