Какое правило? распредели слова по столбикам.запиши: южный, дятел, салют, съёмка, ш??ю, ракета, ёлка, подъезд, мята, яркий, тёплый. буквы е, ё, ю, я. обозначают мягкость согласного и гласный звук. обозначают два звука.

Русский язык
Какое правило? распредели слова по столбикам.запиши: южный, дятел, салют, съёмка, ш??ю, ракета, ёлка, подъезд, мята, яркий, тёплый. буквы е, ё, ю, я. обозначают мягкость согласного и гласный звук. обозначают два звука.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик(2 звука): южный, съемка, шью, ёлка, подъезд, яркий 2 столбик(1 звук), все остальное
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