Какое правило? распредели слова по столбикам.запиши: южный, дятел, салют, съёмка, ш??ю, ракета, ёлка, подъезд, мята, яркий, тёплый. буквы е, ё, ю, я. обозначают мягкость согласного и гласный звук. обозначают два звука.

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Какое правило? распредели слова по столбикам.запиши: южный, дятел, салют, съёмка, ш??ю, ракета, ёлка, подъезд, мята, яркий, тёплый. буквы е, ё, ю, я. обозначают мягкость согласного и гласный звук. обозначают два звука.

Автор: Гость