Помогите решить 1,2,3,4 дам 25 баллов

Гость: Гость:

1) 25х²=0 Решение: х² = 0 х = 0 Ответ: х = 0 2) х²+4=5 Решение: х²=5-4 х²=1 х1= 1 х2= -1 Ответ: х1=1; х2=-1 3) х²+8х=0 Решение: х(х+8)=0 х1=0 х+8=0 х2=-8 Ответ: х1=0; х2=-8 4) х²+36=0 Решение: х²=-36 Т.к. число в квадрате всегда положительное, то корней нет. Ответ: корней нет