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Гагарин туралы ангиме кура
Қазақ тiлi
Гагарин туралы ангиме кура
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юри гагарин бірінші ұшқыш. Ол 1961 жылы космысқа үшқан
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