Сочини продолжение истории случай в лесу

Гость: Гость:

Ездили мы с мамой в лес за грибами . Мы остановились ,и пошли в лес . Мама говорит: <br />- Ах - какой при красный день !!! <br />Дочка ей отвечает :<br />- В чем прекрасен этот день ? <br />Мама ответила дочке : Ты что не видешь ? <br />Сегодня солнечная погода . И когда мама сказала ,то она увидела гриб шампиньон . Доча по имени Маша,тоже его увидела ,и побежала .<br />Она бежала,бежала, и упала на попавшую осину. Мама к ней подошла и говорит : <br />- Ну ты же знаешь что нельзя спешить,и зря бегать !<br />Мама подняла Машу ,и ей не было больно. Они собрали все грибы ,и пошли к машине . Мама сказала Маше :<br />- Ну вот у тебя теперь грязное платье ! А нам ещё надо ехать к гостям . <br />Маша ответила маме :<br />- Я взяла с собой запасное платье . Не волнуйся мама .<br />Мама посмотрела на Машу ,и улыбнулась . <br />Мама начала заводить машину ,а Маша грустным лицом смотрела на лес ,и думала ,наверно хорошо быть в лесу ,в такойже хорошей погоде . И хорошо знать лес .