Сколько квадратных метрах в 400дц(2),в 8 км(2)?

Математика
Сколько квадратных метрах в 400дц(2),в 8 км(2)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8км²=800000 м², вот а 400 это что дм, м ,см ,км а
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