Плиззз срочно!!!!!!!!

Математика
Плиззз срочно!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10*2=20(руб.) стоят батоны 2)15*3=45(руб.) стоит молоко 3)20+45+12=77(руб) стоит всё
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