О каких горах разеляющих европу и азию идет речь в сказках бажова
Литература
О каких горах разеляющих европу и азию идет речь в сказках бажова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
этом сказе идет речь об Уральских горах
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