62м30см:35-53м90см:70 решение и ответ плиз
Математика
62м30см:35-53м90см:70 решение и ответ плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
62м30см= 6230 см35 м = 3500 см 53 м 90 см = 5390м70 м = 7000 см6230 см : 3500 см - 5390 см : 7000 см= 1) 6230 см : 3500 см = 1,78 см2) 5390 см : 7000 см = 0,77 см 3) 1,78 см - 0,77 см = 1,01 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Из 2 полезных искапаемых каменый уголь называют старшим братом, а торы младшим. По??ему. Помогите пожалуйста срочно
Химия
Выберите общую формулу высшего оксида: 1-галогена,2-щелочноземельного металла: А)RO3 Б) RO В)R2O3 г)R2O Д)R2O7 Е)R2O5. Заранее Спасибо большое
Английский язык