62м30см:35-53м90см:70 решение и ответ плиз

Математика
62м30см:35-53м90см:70 решение и ответ плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
62м30см= 6230 см35 м = 3500 см 53 м 90 см = 5390м70 м = 7000 см6230 см : 3500 см - 5390 см : 7000 см= 1) 6230 см : 3500 см = 1,78 см2) 5390 см : 7000 см = 0,77 см 3) 1,78 см - 0,77 см = 1,01 см

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