Из 2 полезных искапаемых каменый уголь называют старшим братом, а торы младшим. По??ему. Помогите пожалуйста срочно
Окружающий мир
Из 2 полезных искапаемых каменый уголь называют старшим братом, а торы младшим. По??ему. Помогите пожалуйста срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каменный уголь добывается в шахтах и чаще встречается, а тор из болота, но его трудно добыть
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