Помогите написать характеристику Робинзона Крузо по 6 главе ( 10 предложений )

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В произведении Д. Дефо "Робинзон Крузо" главный герой Робинзон Крузо, который остался человеком в трудных условиях. Робинзона с детства тянуло к морю, и он мечтал стать моряком, но его отец хотел, чтобы тот стал судьей и поэтому проклял сына. Робинзон иногда жалел, что не послушался отца и сбежал из дома, ведь отец предупреждал, сколько испытаний ему придется пережить. Первым испытанием Робинзона стал плен. Когда он плыл на корабле, на них напали пираты - мавры. Робинзон был в плену довольно долго, но там он научился хитрости. В конце концов он сбежал из плена, применив свою хитрость. Самым тяжелым испытанием было попадание Робинзона на остров, где его ожидало очень много трудностей. На острове любой человек может стать дикарем, но Робинзон с упорством боролся за жизнь. Хотя Робинзона и пугали трудности, он сумел совладать с ними. Во-первых, Робинзона все время посещал страх, боязнь диких зверей, голода, нападения дикарей. Он боялся стать дикарем, опуститься до такого уровня. Робинзон героически преодолевал все трудности своей одинокой жизни. Робинзон собрал всю силу воли и остался человеком в почти невыживаемых условиях. На острове Робинзон мало того, что остался человеком, он заново пережил все этапы развития техники. Он построил себе дом, не упустив ни одну деталь, стал разводить стадо коз, у него были свои ячменные поля, он сделал себе прекрасное ограждение, не хуже китайской стены, и, самое главное, он стал верующим человеком, а ведь когда он убежал из родительского дома, он был глупым сопляком. Во всяком случае остров помог ему сделать себя личностью. Как говорится, нет худа без добра. Я считаю, что Робинзон остался человеком благодаря своему труду, другой бы на его месте либо превратился в дикаря, либо лег и умер. Робинзону помог труд и умение справляться с трудными ситуациями.