Выберите общую формулу высшего оксида: 1-галогена,2-щелочноземельного металла: А)RO3 Б) RO В)R2O3 г)R2O Д)R2O7 Е)R2O5. Заранее Спасибо большое

Химия
Выберите общую формулу высшего оксида: 1-галогена,2-щелочноземельного металла: А)RO3 Б) RO В)R2O3 г)R2O Д)R2O7 Е)R2O5. Заранее Спасибо большое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Галоген - это R2O7 А щелочноземеленьный металл это RO
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