Ребенку задали в школе проростить фасоль. Часть семян на свету, часть в тени. Как п??авильно сформулировать и оформить выводы?

Гость: Гость:

Мне кажется, нужно сравнить, какие из семян быстрее проросли, внешний вид ростков, в какой группе проросло больше, а в какой меньше. А потом сделать вывод, где лучше выращивать фасоль: на свету или в тени, подтверждая вывод своими наблюдениями.