Ребенку задали в школе проростить фасоль. Часть семян на свету, часть в тени. Как п??авильно сформулировать и оформить выводы?
Биология
Ребенку задали в школе проростить фасоль. Часть семян на свету, часть в тени. Как п??авильно сформулировать и оформить выводы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется, нужно сравнить, какие из семян быстрее проросли, внешний вид ростков, в какой группе проросло больше, а в какой меньше. А потом сделать вывод, где лучше выращивать фасоль: на свету или в тени, подтверждая вывод своими наблюдениями.
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