Схема предложения "Он сгрёб костёр в одну сторону

Русский язык
Схема предложения "Он сгрёб костёр в одну сторону
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он ( это подлежащие подчёркиваем одной чертой) , сгрёб ( это сказуемое подчёркиваем двумя чертами ) , костёр ( это дополнение в винительном падеже подчёркиваем пунктиром ) , в ( это предлог заключаем в треугольник ) , одну ( это определение выражено порядковым числителем подчёркиваем волнистой линеей ) , сторону ( это обстоятельство выраженное существительным в предложном падеже подчёркивается тёчкой тире ) Схема : [ _ = ---- волнистая линяя -.-.-. ]
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