Запишите алгебраическую дробь , значение которой равно нулю при x,равном 0,5
Алгебра
Запишите алгебраическую дробь , значение которой равно нулю при x,равном 0,5
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