Постройка дома стоит 382 000 руб. Из этой суммы по 45% приходится на стоимость работ и материала, а остальное- на его доставку. Найдите стоимость материала и доставки

Математика

Постройка дома стоит 382 000 руб. Из этой суммы по 45% приходится на стоимость работ и материала, а остальное- на его доставку. Найдите стоимость материала и доставки

Автор: Гость