Постройка дома стоит 382 000 руб. Из этой суммы по 45% приходится на стоимость работ и материала, а остальное- на его доставку. Найдите стоимость материала и доставки
Математика
Постройка дома стоит 382 000 руб. Из этой суммы по 45% приходится на стоимость работ и материала, а остальное- на его доставку. Найдите стоимость материала и доставки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Постройка дома - 382 200 руб. (100%) Стоимость работ и материала - 45% Доставка - остальное ---------------------------- 1 способ. Процент - это сотая часть числа, 45% = 0,45. 1) 382 200 * 0,45 = 171 990 (руб.) - стоимость работ и материала; 2) 382 200 - 171 990 = 210 210 (руб.) - стоимость доставки. Выражение: 382 200 - 0,45 * 382 200 = 210 210. 2 способ. Постройка дома (все затраты) - 100%. 1) 100% - 45% = 55% - приходится на доставку; 2) 382 200 : 100 = 3 822 (руб.) - 1%; 3) 3 822 * 45 = 171 990 (руб.) - стоимость работ и материала; 4) 3 822 * 55 = 210 210 (руб.) - стоимость доставки. Ответ: 171 990 руб. и 210 210 руб.
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