Сколько это? 42км 74дм- ... дм

Математика
Сколько это? 42км 74дм- ... дм
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Гость:
1)4м7дм=47дм vot tak as
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