Допиши пропущенные характеристики звуков слова хорёк

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Допиши пропущенные характеристики звуков слова хорёк
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-глухая, согласная, не парная о-гласная безударная р-согласная, звонкая, не парная  О-гласная, ударная к-Согласная, звонкая, парнаЯ
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