Может ли медь плавать в серной кислоте? Почему?

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Чтобы отвечать на такие вопросы, надо знать плотности: (ро) серной кислоты 1800кг/м^3; (ро) меди 8900кг/м^3; медь потонет, так как Fa=(ро) кислоты*V*g, это гораздо меньше силы тяжести=(ро)меди*Vg.