Помогите пожалуйста, не могу решить!! Двугранный угол при основании правильной тр??угольной пирамиды равен 60 градусов. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды, если ее высота равна 4√3 см.

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Нарисуйте сами. Пусть пирамида будет АВСТ. АВС- основание. Т- вершина. ТО-высота. треуг. ТОС прямоугольный так как ТО высота. В нем известен угол равный 60 и высота 4v3( противолежащий углу катет). ТС=ТВ=ТО/sin60=4v3/v3 ×2=8 OC=TC×cos60=8×1/2=4 так как пирамида правильная, значит в основании равносторонний треугольник.Рассмотрим основание ОС=АО=ВО=4. углы треугольника по 60гр. треуг. ВОС равнобедренный. прлаедем в нем высоту ОК. тогда ВОК прямоугольный. угол ОВК 30. ВК=ОВ×cos30=4×v3/2=2v3 ВК=КС тогда ВС=2ВК=4v3 -сторона основания. найдем апофему l. треуг. ТКВ-прямоугольный ТК апофема. по т. Пифагора ТК^2=ТВ^2-ВК^2=64-12=52 TК=v52=2v13 Sбок= p×l/2 p=3×4v3=12v3 Sбок=12v3 ×2v13 /2=12v39