Как повлияла на политическое развитие Руси зависимость от Орды?

История
Как повлияла на политическое развитие Руси зависимость от Орды?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зависимость Руси от Орды сочеталась с неоднозначным развитием политических и дипломатических отношений. С одной стороны, русские князья получали подтверждения на княжение в ханской ставке, неугодные ордынцам убирались с политической арены. С другой же стороны и Русь имела каналы политического и духовно-идеологического влияния на Орду. Особую роль играла русская православная церковь. В 1261 году в Сарае была учреждена епархия русской церкви, что позволило через миссионерскую и проповедническую деятельность распространять духовно-культурное влияние Руси в Орде, а также защищать интересы православных пленников. В 1279 году русский митрополит получил от хана охранную грамоту, которая признавала неприкосновенность православной веры, храмов и церковного имущества. Православная церковь освобождалась от выплаты дани монголам, что позволяло под ее прикрытием формировать материальную базу для начала освободительной борьбы. Однако вопрос о формировании освободительной идеологии окончательно вышел на повестку дня лишь в 1313 году после объявления ханом Узбеком ислама официальной религией Орды. До этого момента события развивались так, что Золотая Орда могла стать если не прямо русским, то монголо-русским государством, как было монголо-китайское, монголо-персидское, а с другой стороны - литовско-русское. Существенным для такого слияния в новых монгольских государствах был религиозный вопрос. Культурное слияние было полным, когда правящая монгольская знать принимала веру большинства населения страны, как это было в Китае (буддизм) и в Персии (ислам) . При условии, что монгольские ханы приняли бы православие, духовным и культурным центром русской земли мог оказаться Сарай, а не Москва. Деятельность православной епархии в Орде не прошла даром. После 1313 года на Русь двинулся поток православных татар. Они в большинстве своем принимались на военную службу к московскому князю, находившемуся в союзе с православной церковью. Москва затмила могуществом другие княжества, получив в свою дружину воинов, не имевших себе равных за счет совершенной боевой выучки и особой воинской солидарности. Уже в конце XIII века сбор дани Орда передала русским князьям, что облегчало им возможности для финансового и политического маневрирования. Иван Калита и другие потомки Александра Невского продолжали проводить политику «смиренной мудрости» , постепенно накапливая предпосылки для перелома в происходящем.
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