Найдите элемент 4 группы, образующий летучее водородное соединение , в котором массовая доля элемента составляет 75%, а в высшем оксиде массовая доля элемента равна 27,3%
Химия
Найдите элемент 4 группы, образующий летучее водородное соединение , в котором массовая доля элемента составляет 75%, а в высшем оксиде массовая доля элемента равна 27,3%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это карбон(C) RH4 и RO2, подходит сие
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