Стая пингвинов может съесть 200кг криля за трое суток. За какое время стая в которой пингвинов в 6 раз больше съест 300кг криля. (у всех пингвинов одинаковый аппетит)

Математика

Стая пингвинов может съесть 200кг криля за трое суток. За какое время стая в которой пингвинов в 6 раз больше съест 300кг криля. (у всех пингвинов одинаковый аппетит)

Автор: Гость