Стая пингвинов может съесть 200кг криля за трое суток. За какое время стая в которой пингвинов в 6 раз больше съест 300кг криля. (у всех пингвинов одинаковый аппетит)

Математика
Стая пингвинов может съесть 200кг криля за трое суток. За какое время стая в которой пингвинов в 6 раз больше съест 300кг криля. (у всех пингвинов одинаковый аппетит)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большой апетит у пингвиков но,6*3 300*6 1800-200*3
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