Помогите решить пример (23*11\25)*5\43+(20*11\25) * 5\43
Математика
Помогите решить пример (23*11\25)*5\43+(20*11\25) * 5\43
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 23*11/25= 253/25 2) 253/25*5/43=253/43 3) 20*11/25= 44/5 4) 44/5*5/43= 44/43 5) 253/43 + 44/43= 297/43
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